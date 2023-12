Investigação: criança de 6 anos morre após cair do 9º andar de prédio

Um menino de 6 anos morreu na tarde de quarta-feira, 29, após cair do 9º andar de um prédio em Goiânia, em Goiás. O caso ocorreu no bairro da Vila dos Alpes, na região sudoeste da cidade. A criança completaria 7 anos no próximo mês.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás, o menor estava com a avó no momento do incidente. Não foram divulgados detalhes do ocorrido.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), da Polícia Civil do Estado de Goiás, dará andamento ao inquérito.

O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás prestou atendimento no local, enquanto a Polícia Civil ficou responsável pela perícia e acionamento do Instituto Médico Legal (IML).

