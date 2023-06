Investigação: advogada paranaense é encontrada morta dentro de carro

A Polícia Civil (PC) investiga a morte de uma advogada, de 29 anos, encontrada dentro de um carro, em Novo Progresso, no Pará, nessa quarta-feira (31). A vítima, identificada como Jessyka Alessandra da Conceição, nasceu no Paraná, mas morava no estado no norte do Brasil.

continua após publicidade

Conforme as informações das autoridades, no local em que Jessyka foi encontrada, havia cápsulas de munição de arma de fogo dentro e fora do carro da vítima. Além disso, tinha uma arma de fogo calibre 380.

- LEIA MAIS: Violência: diarista é morta a tiros quando caminhava próximo a bar

continua após publicidade

Segundo a Organização de Advogados do Brasil - Pará (OAB-PA), o presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas, Braz Mello, já oficiou e cobrou providências junto aos órgãos que compõem o sistema de segurança do estado para que seja efetuada uma investigação célere.



Conforme a organização, as apurações devem culminar com a prisão dos envolvidos, assim como o esclarecimento da motivação do crime, principalmente se está ligado ao exercício profissional como advogada.

A PC reiterou que a equipe policial responsável pelo caso realiza investigações e diligências para esclarecer o fato.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News