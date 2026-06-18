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Inverno começa no domingo no País, mas nova onda de frio chega antes; veja previsão

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 14:16:00 Editado em 18.06.2026, 14:24:20
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A primeira onda de frio do inverno de 2026 deve começar a avançar pelo Brasil neste fim de semana, justamente nos dias que marcam a transição entre as estações. O inverno tem início no domingo e deve chegar acompanhado pela passagem de uma frente fria que começa a atuar sobre o Centro-Sul do País.

Segundo a Climatempo, o sistema deve provocar aumento da instabilidade já na sexta-feira, com previsão de chuva em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Ao longo do dia, as precipitações ganham força e se espalham por parte dessas regiões, enquanto os ventos se intensificam e as temperaturas começam a cair, especialmente durante a noite.

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A chegada da frente fria ocorre em um inverno que tende a apresentar características atípicas em diversas regiões brasileiras devido ao rápido fortalecimento do fenômeno El Niño, que teve início oficial na primeira semana de junho. De acordo com a Climatempo, o fenômeno deve influenciar os padrões de temperatura e chuva ao longo da estação.

Na cidade de São Paulo, os efeitos da mudança no tempo devem começar a ser sentidos gradualmente. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a sexta-feira ainda será marcada por tempo estável e sem previsão de chuva. O céu deve permanecer com poucas nuvens ao longo do dia e a umidade relativa do ar pode cair para cerca de 40%.

O cenário muda no sábado. De acordo com o CGE, a aproximação da frente fria em direção ao litoral paulista deve aumentar a nebulosidade e provocar o retorno da chuva entre o fim da tarde e a noite. São esperadas pancadas de intensidade fraca a moderada em alguns momentos, acompanhadas de rajadas de vento que podem superar os 40 km/h.

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As temperaturas devem variar entre mínima de 13°C e máxima em torno de 24°C, enquanto os índices de umidade voltam a subir e devem permanecer acima dos 50%. A expectativa é que a mudança nas condições do tempo abra caminho para a chegada da primeira onda de frio mais significativa da estação nos dias seguintes.

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