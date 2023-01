Inusitado: Saiba como Shakira descobriu traição de Piqué

Da Redação

Onze anos de relacionamento: fim conturbado

O conturbado fim do casamento de Shakira e Gerard Piqué segue com novos desdobramentos. De acordo com o site norte-americano Page Six, a cantora começou a desconfiar de que estava sendo traída pelo marido de uma forma bastante inusitada: através de um pote de geleia.

Conforme divulgado pelo site, ao retornar para casa após um período em viagem por conta de compromissos profissionais, Shakira notou que alguém tinha comido a geleia da qual ela gosta. A situação a fez acender o sinal, já que Piqué não gosta da geleia em questão.

- LEIA MAIS: Paparazzo afirma que Piqué traiu Shakira com mais de 50 mulheres

A cantora e o jogador anunciaram a separação em junho do ano passado, após 11 anos juntos. Semanas após a separação, Piqué assumiu namoro com Clara Chía.

Um vídeo divulgado há algumas semanas teria deixado Shakira devastada, segundo a imprensa internacional. Nas imagens de 2021, a nova namorada de Piqué, Clara Chía, aparece ao fundo durante uma entrevista concedida por ele pela internet, direto da casa onde morava com Shakira e os filhos. Tudo isso antes do fim do casamento dos dois.

Após o término do relacionamento, outros boatos sobre o jogador também vieram a tona. Um fotógrafo chegou a afirmar que Piqué traiu a cantora com mais de 50 mulheres. A informação do paparazzo Jodi Marti, que acompanhou a carreira do atleta durante anos, caiu como uma bomba.

ALFINETADA

Em um trecho da sua nova música de título “Shakira Bzrp Music Sessions 53”, ela faz questão de dar uma alfinetada direta em Piqué e Clara.

“Eu valho duas de 22. Você trocou uma Ferrari por um Twingo”, diz Shakira em referência clara à idade da nova namorada de Piqué, que tem 23 anos. A cantora colombiana está com 45.

Piqué e Shakira se relacionaram por 11 anos. O processo de separação entre os dois começou em maio do ano passado. Entre os motivos que teriam culminado no fim do relacionamento surgiram rumores de traições por parte do jogador, além de questões financeiras entre o casal.

Com informações do Metrópoles e Leo Dias.

