Inusitado: morador de rua troca cachorro por programa com prostituta

Imagens do filhote e da conversa entre os jovens

Uma confusão muito inusitada, que aconteceu na última segunda-feira (10), viralizou nas redes sociais. Após tentar vender um cachorro por R$ 70 e mobilizar diversas pessoas para abrigar o animalzinho, um morador de rua acabou trocando o animal por sexo com uma garota de programa.

A história para lá de estranha foi registrada na Asa Norte, bairro nobre de Brasília. Conforme o Metrópoles, tudo começou em um grupo de compra e venda de roupas no WhatsApp. Os participantes anunciaram que haviam encontrado um cachorrinho perdida na região e estavam procurando abrigo ou alguém que desejasse adotá-lo.

Alguns momentos depois, quando um lar temporário já havia sido encontrado para o filhote, uma das integrantes do grupo anunciou um "problema": um rapaz de rua seria o dono do cachorro e estaria reivindicando o bichinho com um cartão de vacinação como prova. O homem que é cadeirante, no entanto, decidiu que venderia o cão por R$ 70.

Os participantes do grupo ficaram chocados com a atitude do homem. Uma das integrantes, comovida com a situação e preocupada com o bem-estar do cãozinho, se prontificou a pagar o valor e ficar com o filhote. Ela pediu que um amigo buscasse o cachorro, já que estava no trabalho.





Reviravolta

Tudo aparentava estar caminhando para um final feliz e um lar confortável para o cachorrinho. Mas tudo mudou quando o jovem que ficou responsável por buscar o animal, simplesmente não o encontrou. Nessa altura, o morador de rua já havia trocado o filhote pelo programa sexual.

"Quando o encontrei, perguntei se era ele mesmo que mais cedo estava com o cachorro. Ele respondeu: 'Sim, mas já troquei por um programa com uma p*ta. Até ganhei um banho'”, relatou Arthur Oliveira, amigo da possível nova tutora do pet. A conversa do jovem com a amiga é hilária, confira:

fonte: Reprodução

Outros dois homens em situação de rua confirmaram que o, agora, ex-dono do cachorro realmente teria trocado o bichinho pelo programa com a prostitua. A garota de programa que ofereceu os serviços em troca do filhote não foi identificada, mas, aparentemente, o cachorrinho acabou ganhando um lar.





Fonte: Informações Metrópoles.

