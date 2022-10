Inusitado: jovem mora escondido em shopping por quatro anos; entenda

Da Redação

Michael teve que deixar sua "moradia" depois de ser descoberto por seguranças, em 2007

Um jovem morou escondido por quatro anos em um apartamento improvisado em um shopping, nos Estados Unidos. Ninguém notou a presença de Michael Townsend no Providence Place Mall Island durante o período em que ele viveu lá. O rapaz só foi descoberto em 2007, quando foi visto por seguranças. Inclusive, ele foi condenado pela ação.

continua após publicidade .

De acordo com as informações do site inglês Daily Star, Michael decidiu morar de forma clandestina no shopping depois de ser despejado de sua antiga residência. Ele ouviu um anúncio e lembrou de ter visto uma sala vazia no prédio do Providence, então, decidiu montar acampamento no local. Ele revisitou o quarto que havia visto em 1999 e descobriu que o local permanecia sem uso, então decidiu ver se ele e seus amigos poderiam de fato morar no shopping.

Leia também: Casal implanta chip para controlar aparelhos eletrônicos; vídeo

continua após publicidade .

Aos poucos, o apartamento foi tomando forma. O jovem mobiliou seu lar com um sofá e um PlayStation e o local abrigou Michael e seus amigos de 2003 a 2007.

Os jovens viveram em paz por quatro anos antes que o plano começasse a se desfazer. Antes de ser pego, Townsend tinha ideia de instalar piso de madeira, um segundo quarto e uma cozinha.

Até que, eventualmente, os guardas do shopping encontraram a propriedade secreta. O jovem foi acusado de invasão de propriedade.



continua após publicidade .

Michael recebeu liberdade condicional por um juiz, mas foi banido de ir ao shopping pelo resto da vida.

Com informações do UOL.

Siga o TNOnline no Google News