Inusitado: homem-aranha viraliza ao separar briga em shopping; vídeo

O caso ocorreu há alguns dias em um shopping de Manaus, Amazonas

Uma briga entre duas mulheres chamou a atenção de pessoas que estavam na praça de alimentação de um shopping em Manaus, Amazonas, mas o que superou essa cena foi o desfecho dela: o fato contou com a intervenção de um "super-herói".

Um homem, que utilizava a fantasia do homem-aranha, personagem da editora norte-americana Marvel Comics, teve que agir para separar a briga entre mulheres. A situação foi filmada e divulgada nas redes socias e as imagens do ocorrido viralizaram.

O flagra ocorreu há alguns dias, mas o caso foi um dos assuntos mais comentados da web no fim de semana. No registro, é possível ver o super-herói agarrando uma das brigonas por trás e a leva para longe da outra mulher, a fim de evitar a confusão. A mulher até tenta se desvencilhar e até tirar a máscara do homem, mas não consegue.

Depois de conseguir separar a briga, o homem-aranha ainda sai pelo shopping dançando. As pessoas que estavam no local o aplaudem e caem na gargalhada.

Veja:

