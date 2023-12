Inusitado: empresária é multada por dirigir carro sem capacete

Uma empresária de 37 anos está revoltada com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) por ter recebido uma multa por conduzir motocicleta sem capacete, contudo, quando foi autuada, ela estava dirigindo um carro e não uma moto.

Vanessa Rabelo Vasconcelos de Sousa tentou recorrer, mas até o momento a multa é mantida. Ela foi autuada em junho deste ano em Fortaleza (CE).

Segundo a empresária, a AMC tipificou a infração de trânsito por "conduzir moto com utilização de capacete de segurança com viseira/óculos de proteção em desacordo com regulamentação do Contran". A infração é considerada média, com multa de R$ 244 e perda de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Vanessa conversou com o G1, onde explicou que no dia 17 de junho foi aberto um processo e, mesmo após seis meses, segue em aberto. "Conforme orientação, dia 17 de junho foi aberto um processo no site SPU. E até o momento, quase seis meses depois, o processo não foi concluído. Além deste processo há outro em relação a uma lâmpada queimada no veículo. Foquei no capacete, pois é a mais revoltante. Penso que foi anotada a placa de maneira errada", explicou.

A empresária afirma ainda que já tentou todos os canais de comunicação do órgão de trânsito e a única resposta é que deve esperar.

"Já tentei de tudo. Tentei todos os contatos possíveis da AMC e a resposta é apenas que devo esperar e que não há prazo. Com isso a multa venceu. E eu, se for parada numa blitz? Posso ter meu veículo apreendido", desabafou.

