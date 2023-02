Inusitado: dupla se arrisca deitando próximo a jacaré para tirar foto

Da Redação

O fato ocorreu no Parque Nacional de Everglades, na Flórida, Estados Unidos, e chamou a atenção do público local

Circula nas redes sociais uma foto de uma dupla, que provavelmente são pai e filho, se arriscando deitando próximo a um jacaré apenas por um objetivo: tirar uma selfie. O fato ocorreu no Parque Nacional de Everglades, na Flórida, Estados Unidos, e chamou a atenção do público local.

Pessoas que passeavam pelo parque se surpreenderam com a coragem, ou, segundo alguns internautas, a falta de noção da dupla. Uma mulher, que estava próximo aos dois, aproveitou para tirar uma foto do momento.

O caso foi postado no Instagram “TouronsOfYellowstone” que tem uma série de postagens mostrando episódios como este. “Dê muito espaço à vida selvagem. Binóculos e lunetas permitem que você veja a vida selvagem sem chegar muito perto”, iniciou a legenda da publicação.

Muitos usuários se revoltaram com a atitude da dupla e ainda alertaram como os jacarés podem ser rápidos em um ataque. Um homem, por exemplo, comentou que a dupla correu um grande risco. "Eu trabalhei em uma pesquisa de biologia, estudando os jacarés no Everglades. Eu não posso acreditar nessas pessoas. Elas obviamente não tem ideia do quão rápido um jacaré pode se mover!🤦‍♀️", diz.

Com informações da Ric Mais.

