Interpol prende o empresário Thiago Brennand em Dubai

O empresário permanecerá nos Emirados Árabes aguardando os trâmites relativos ao processo de extradição

O empresário Thiago Brennand, que foi para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após agredir uma mulher em uma academia em São Paulo (SP), foi preso nesta quinta-feira (13) pela Interpol no país árabe. A ação foi confirmada pela Polícia Federal.

O criminoso foi para o outro país poucos dias depois da repercussão do caso e era considerado foragido desde o fim de setembro.



Após as agressões à modelo Helena Gomes, flagradas por câmeras de monitoramento da academia, outras denúncias contra o empresário vieram à tona. São, pelo menos, 11 denúncias contra Brennand.

Entre os casos, estupro: nove mulheres procuraram a polícia para denunciar o agressor. Três delas disseram que, além do estupro, foram obrigadas a tatuar o nome do criminoso em partes íntimas do corpo. Em relação ao caso que motivou a prisão, Brennand chegou a ameaçar a vítima.

A defesa do agressor afirmou que "a imprensa e a Justiça brasileira estão usando o caso como 'emblemático' em relação à violência masculina", como se ele fosse um "bode expiatório" para a situação criminosa.

Em nota, a Polícia Federal afirmou que Thiago Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira "é acusado de lesão corporal, tentativa de feminicídio e corrupção de menores" e que "o detido, agora, permanecerá em Abu Dhabi aguardando os trâmites relativos ao processo de extradição".

