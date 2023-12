Interpol prende chefe de tráfico de drogas europeu em Santa Catarina

Siga o TNOnline no Google News

O inglês Allan Graham, de 48 anos, foi preso em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, apontado por ser chefe de uma organização criminosa de tráfico de drogas internacional. Foragido e com nome na Difusão Vermelha da Interpol, estava morando na cidade catarinense.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça britânica e validado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), conforme a Polícia Federal. A prisão ocorreu na tarde de quinta-feira (30), enquanto ele andava em uma rua da cidade turística.

Ainda conforme a Polícia Federal, o homem já havia morado em outras cidades do litoral catarinense antes de se mudar para Balneário Camboriú. Graham estava há um ano no Litoral de Santa Catarina e vivia em um hotel no Centro.

Chefe do tráfico:

O inglês é apontado por chefiar o esquema de tráfico de drogas através do porto de Liverpool, no Norte da Inglaterra, segundo a Polícia Militar, que também atuou na ação. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da PF de Itajaí e, em seguida, para o sistema prisional. A expectativa é de que ele seja extraditado.

