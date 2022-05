Internautas relatam instabilidade nos serviços da Tim

Da Redação

Nesta quarta-feira (25), internautas e leitores do TNOnline relatam instabilidade nos serviços da TIM. A empresa não se pronunciou sobre o apagão de sinal que afeta diversos municípios do Estado do Paraná.

Conforme o site de análises "Está falhando? BR", que verifica o número de reclamações sobre falhas nos serviços de diversas empresas em tempo real, a operadora está apresentando problemas desde às 10h. Depois desse horário, as reclamações passaram do limite considerado "normal" e atingiram índices que o site considera como interrupção total dos serviços.

Ainda de acordo com a análise, os problemas mais relatados pelos usuários são: internet (39%), apagão total (35%), telefone (21%), e-mail (3%) e Wi-fi (3%).

Conforme o mapa de falhas e interrupções dos serviços da TIM, as últimas reclamações vieram de Foz do Iguaçu, Pato Branco, Maringá, Mairi, Ponta Grossa, Apucarana, Mariluz, São Paulo, Londrina, Ângulo, Marechal Cândido Rondon, Santa Fé, Cascavel, Sabáudia e Rio de Janeiro.

fonte: Reprodução Está falhando? BR

Leitores do TNOnline de Apucarana e região também relatam a instabilidade por meio dos grupos de aplicativos de mensagens. Internautas foram ao Twitter expressar o descontentamento com a operadora e os serviços prestados. Confira:

É só aqui (PR) ou a Tim (@TIMBrasil) caiu no Brasil todo? 🤔 — Haroldo 💉2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣😮🥳 (@HaroldoComAga) May 25, 2022

Cara o atendimento da @TIMBrasil é tão ruim que em 10 minutos de ligação não consigo falar com alguém, só com robô. — ana cláudia 🦋 (@anavieiraq) May 25, 2022

o serviço de vocês é horrível. — Jones Manoel - Youtube: Jones Manoel (@jonesmanoel_PCB) May 25, 2022