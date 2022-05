Internautas ajudam homem com prejuízo de 1,5 mil maças

Da Redação

Neste domingo (1º), um jovem mexicano fez uma publicação no Facebook solicitando a ajuda de amigos para tentar resolver um drama familiar. A família precisava cobrir um prejuízo de 12 mil pesos, cerca de R$ 3 mil, após um cliente encomendar 1.500 maças caramelizadas, no Brasil conhecidas como "maça do amor", e cancelar o pedido quando tudo já estava pronto.

Conforme o jovem Luis Alvarez, cada maça do amor estaria sendo vendida por 8 pesos, cerca de R$ 2, cada, com o objetivo de tentar recuperar o dinheiro perdido. "Boa tarde, amigos. Ofereço maças caramelizadas por 8 pesos. Já que fizeram um pedido ao meu pai de 1.500 maças e na hora da retirada cancelaram. Se puderem nos ajudar, para que recupere algo do que investiu, os agradeceria de coração."



A postagem teve mais de 15 mil compartilhamentos e milhares de comentários. Para ajudar, muitas pessoas fizeram pedidos em grande quantidade. Segundo alguns jornais mexicanos, não demorou muito para que toda a produção de maçã do amor produzida pela família Alvarez fosse totalmente vendida.

