Internado, papa Francisco batiza criança em hospital na Itália; vídeo

Francisco terá alta neste sábado (1º)

Internado desde a última quarta-feira (29), o papa Francisco aproveitou o bom estado de saúde para batizar uma criança recém-nascida no mesmo hospital em que está. Já recuperado da bronquite pela qual foi levado ao hospital Gemini, em Roma, ele realizou uma visita na ala pediátrica.

"Esta tarde de sexta-feira (31), #PapaFrancisco visitou as crianças da ala de Oncologia Pediátrica do hospital Gemelli, levando-lhes terços, ovos de chocolate e livros. Em meia hora, o Papa batizou o pequeno Miguel Angel, com apenas algumas semanas de vida", escreveu o perfil oficial do Vatincano, no Twitter.

O Vaticano afirmou ainda que Francisco terá alta neste sábado (1º). De acordo com informações, o pontífice da Igreja Católica passa bem e ate já comeu pizza com a equipe médica na noite desta quinta-feira (30/3).

Com a liberação, ele deve presidir a missa do Domingo de Ramos, em 2 de abril, que marca o início das celebrações da Páscoa.

Veja o batizado:

