Internado em hospital, homem prepara surpresa emocionante à esposa

Uma surpresa encheu os corações dos funcionários de um hospital de Joinville, Santa Catarina. Um homem que está internado na instituição há 10 dias devido a uma luta contra o câncer decidiu fazer uma surpresa para a esposa, a fim de comemorar o aniversário dela. O episódio emocionante aconteceu na última quinta-feira (6).

Gilmar Polzin pediu a ajuda dos profissionais de saúde da unidade para preparar uma festa para sua companheira, Evanice. Desde o primeiro dia em que entrou no hospital para tratar a doença, a mulher está ao seu lado lhe dando forças e apoio.

Polzin encontrou uma forma de retribuir o amor que recebe da esposa, a fazendo uma surpresa. Sabendo do gosto da amada por flores, recebeu ajuda para confeccionar uma flor artesanal para surpreender Evanice. Auxiliaram nesta produção as equipes de pedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição e enfermagem. “Vocês cuidam do amor da vida das pessoas”, disse Gilmar em agradecimento aos profissionais de saúde.

Veja o momento emocionante:

