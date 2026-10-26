Interesse em 'como morar no Paraguai' dispara 1.700% no Google após eleições

O interesse dos brasileiros em se mudar para o país vizinho disparou logo após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições. Dados do Google Trends apontam que as pesquisas pelo termo "como morar no Paraguai" registraram um salto expressivo de 1.700% na plataforma de buscas.

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A procura por informações reflete um movimento de migração impulsionado, em grande parte, por questões econômicas e políticas. Conforme reportagem da BBC de abril deste ano, influenciadores digitais têm atuado como vitrines dessa mudança, divulgando em vídeos as vantagens de se viver sob um governo de direita e, principalmente, de se submeter a uma carga tributária bem mais leve que a brasileira. O Paraguai atrai novos residentes ao aplicar uma alíquota de 10% tanto para o imposto sobre a renda empresarial quanto para o imposto de renda pessoal sobre serviços, além de manter o Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) também na faixa dos 10%, segundo a administração tributária local.

Esse recente pico de buscas na internet consolida uma tendência de crescimento na migração real de brasileiros que já vem sendo observada pelas autoridades. De acordo com a Direção Nacional de Migrações do Paraguai, o país concedeu 40,6 mil autorizações de residência a estrangeiros ao longo de 2025. Desse total, 23,5 mil foram destinadas a cidadãos do Brasil, o que representa um salto em relação a 2024, quando 17,1 mil brasileiros haviam obtido a permissão oficial para viver no território paraguaio.