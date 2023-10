Inteligência artificial e gaming: impactos e oportunidades

Siga o TNOnline no Google News

A Inteligência Artificial (IA) já não é uma tecnologia do futuro: faz parte do dia a dia de milhões de empresas, profissionais, e consumidores em todo o mundo. Existem limites e perigos associados à IA (alguns dos quais foram enumerados pelo próprio Papa), mas, na maioria das situações, a IA representa impactos e oportunidades positivos em várias indústrias.

Neste artigo, vamos focar-nos na influência da IA no setor do gaming e, mais concretamente, em casas de apostas esportivas online como a Singbet. Segundo fontes como a UOL, contabilizaram-se mais de 3 bilhões de acessos brasileiros a casas de apostas esportivas em 2022; em 2023, é provável que o setor continue crescendo em território nacional.

Então, quais são os principais impactos e oportunidades relacionados com IA para as principais casas de apostas esportivas do Brasil?

Enorme capacidade de análise

Em 2023, existem mais dados disponíveis do que aqueles que seres humanos conseguem eficazmente analisar. Talvez por isso, a IA (capaz de processar bilhões de dados em segundos) assume-se como uma tecnologia de análise de dados de excelência, e já foi incorporada nos sistemas de várias casas de apostas online.

Devido à enorme capacidade de análise da IA, as casas de apostas conseguem fazer previsões mais exatas relativamente ao desfecho de jogos em competições, que por sua vez se convertem em odds mais favoráveis e fidedignas para apostadores.

Recomendações personalizadas

Dados de internautas também são regularmente explorados para criar recomendações personalizadas. Isso acontece, por exemplo, quando você visita uma loja de roupa online e as sugestões disponibilizadas são automaticamente ajustadas ao seu gênero, histórico de compras, ou preferências de cor.

Nas casas de apostas online, a IA é similarmente usada para gerar o mesmo tipo de recomendações personalizadas, contribuindo para uma experiência de jogo mais cômoda e atrativa.

Apoio ao cliente

Se alguma vez se sentiu frustrado com a qualidade do apoio ao cliente de um sítio web, então vai ficar feliz por saber que a IA pode transformar um apoio ao cliente fraco num serviço de grande qualidade. IA já é frequentemente utilizada para desenvolver, entre outros, chatbots avançados e assistentes virtuais.

Com IA, as principais casas de apostas podem recorrer a machine learning e outras técnicas avançadas para criar chatbots mais rápidos, completos, e específicos.

Detecção de fraude

Infelizmente, muitas casas de apostas esportivas online são frequentemente forçadas a lidar com apostadores abusivos que tentam explorar as fragilidades do sistema. A IA vem ajudar, já que pode ser fundamental para a criação de mecanismos de detecção de fraude muito superiores às alternativas tradicionais.

A IA não tem o poder de intuição de um "detetive" humano, mas é capaz de analisar inúmeros dados em simultâneo para fazer ilações mais precisas relativamente a potenciais casos de fraude online. Estes algoritmos de detecção de fraude podem ajudar casas de apostas esportivas a lidar com casos de batota ou burla mais eficazmente.

Conclusão

Seja no gaming ou em qualquer outra indústria, não existem dúvidas: a IA chegou para ficar. Em 2023, por exemplo, um estudo da IBM concluiu que 41% das empresas brasileiras já recorrem a essa tecnologia!

Com imaginação, precisão, e uma atitude responsável, a IA pode contribuir para um mundo melhor e ajudar não só empresas como consumidores brasileiros.