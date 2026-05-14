'Inteligência ancestral': Dani Suzuki e Txai Surui debatem IA e pertencimento

Para pensar as inovações e tecnologias do futuro, também é preciso olhar para o passado e para si mesmo. Inspiradas por essa reflexão, a ativista e líder indígena Txai Surui e a especialista em neurociência Dani Suzuki debateram suas vivências no São Paulo Innovation Week (SPIW), o maior festival global de tecnologia e inovação, realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos no Pacaembu e na Faap.

O painel Fluxos: Identidade, Travessia e Pertencimento foi mediado pela jornalista Gabriela Pederneiras, especialista em marketing do Tecmundo. "É para a gente se conhecer e a partir disso pensar o futuro" disse Pederneiras na abertura do painel.

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As debatedoras iniciaram a conferência relembrando suas vivências na infância. "A maior tecnologia que temos já existe: é a tecnologia da floresta. Eu chamo a IA de inteligência ancestral', disse a líder indígena Txai Surui. "A floresta tem tudo. Quem anda pela floresta anda igual se anda pela cidade, pois sabe que por lá também há endereços", completou.

Dani Suzuki refletiu sobre a busca pelo pertencimento em sua trajetória pessoal. Segundo a especialista em neurociência, as memórias da infância são determinantes nas escolhas da vida adulta. Nesse sentido, a ancestralidade é relevante para o "nosso estado de presença e a nossa clareza de vida" e não pode ser replicada pelas máquinas.

"Achamos que somos maiores que tudo, inclusive que a natureza. Não somos. Se o fim do mundo chegar, será o fim do mundo pelos humanos. A natureza vai permanecer", afirmou Txai. Para Dani Suzuki, à medida do avanço tecnológico, passa a ser cada vez mais preciso regressar à natureza para "aprender a ser humano".

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"As maquinas estão sendo preparadas para nos conhecer mais que nós mesmos. Se não nos reconectarmos, vamos nos entregar para essa civilização que estamos criando", disse Dani. A especialista realiza o lançamento do livro Humanos do futuro na plenária do SPIW.

Sobre o São Paulo Innovation Week

O São Paulo Innovation Week (SPIW), maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap até sexta-feira, 15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento, estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.