Integrantes da Carreta Furacão 'saem no soco' e vídeo viraliza; veja

O caso aconteceu em Teresópolis, no Rio de Janeiro

Nada de salvar o dia para esses super-heróis! No último domingo (4), o Homem-Aranha, o Pantera Negra e o Super Mário se desentenderam no meio da rua e um vídeo da briga acabou viralizando nas redes sociais.

A confusão entre os integrantes da tradicional "Carreta Furacão" aconteceu em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Conforme as imagens, é possível ver os personagens da Marvel trocando diversos socos.

Logo em sequência, um homem vestido de Super Mário aparece nas gravações e começa a agredir o "Spider Man". Outros integrantes da Carreta também entram na confusão, como o Super Choque, o Capitão América e a Wandinha da Família Adams.

A briga só terminou quando uma equipe da Polícia Militar chegou e encaminhou todos os envolvidos para a delegacia. O jovem vestido de Homem-Aranha teve o nariz quebrado e precisou ser encaminhado para o hospital.

Veja:

De acordo com informações do g1, os envolvidos na briga são de dois trenzinhos diferentes que oferecem passeios turísticos no bairro Alto. Os funcionários acompanham a excursão fantasiados, fazendo acrobacias e brincadeiras. Em uma das empresas, um dos colaboradores foi desligado e o outro afastado.

