Instituto Butantan retoma o Natal Iluminado após dois anos de pandemia

Sofia Patsch (via Agência Estado)

Após dois anos sem realizar o evento por causa da pandemia de coronavírus, o Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo, volta a promover o Natal Iluminado a partir deste sábado, 10.

O Papai Noel estará presente a partir do dia 17 de dezembro, acompanhado de duendes, trenzinho de Natal, pula-pulas e tobogãs para as crianças. Estima-se que o evento possa atrair cerca de 30 mil visitantes até o dia 23 de dezembro, quando se encerra a programação.

No dia 21 de dezembro o Museu Biológico, o Museu de Microbiologia e o Espaço Terra Firme terão o horário de visitação estendido até as 22h, com entradas gratuitas. No dia seguinte, 22, o Museu Biológico realizará visitas noturnas monitoradas para mostrar a atividade dos animais à noite. O tour guiado será formado por um grupo de 25 pessoas com duração de 30 minutos.

Ao todo, a decoração deste ano usou aproximadamente 156 mil lâmpadas de LED e 190 enfeites que formam cenários típicos do Natal, como as casas de biscoitos, trenós e renas. Para completar o ambiente natalino em meio à natureza do Instituto Butantan, haverá máquinas de neve e músicas típicas.

Serviço

Natal Iluminado no Parque da Ciência Butantan

De 10 a 23 de dezembro

Horário: das 18h às 22h

Endereço: Avenida Vital Brazil, 1500I

Entrada gratuita

Programação

17/12 - Início de atividades especiais:

• Trenzinho de Natal, máquina de neve, pula-pula, piscina de bolinhas, tobogãs e a presença do Papai Noel e duendes

Dia 21/12 - Museu Biológico, Museu de Microbiologia e Espaço Terra Firme

Horário expandido até 22h

Entrada gratuita

Dia 22/12 - Visita noturna guiada no Museu Biológico

Obs: serão formados grupos de 25 pessoas com visita monitorada em 30 minutos

Entrada gratuita