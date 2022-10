Instagram suspende contas e revolta usuários; entenda o caso

Da Redação

Usuários do Instagram reclamaram que as suas contas da rede social foram suspensas pela plataforma na manhã desta segunda-feira (31). A intenção inicial era banir contas inativas para melhorar o engajamento, mas diversos internautas tiveram seus perfis desativados sem explicação.

No Twitter, internautas também apontam para dificuldades de acesso e perda de um grande número de seguidores de uma única vez. A hashtag "O Instagram" lidera os assuntos mais comentados do dia, no Brasil.

No total, a instabilidade está sendo constatada em, ao menos, sete países ao redor do globo: no Brasil, tália, Turquia, Tailândia, França, Chile e Japão. A influenciadora digital brasileira, Virginia Fonseca, afirmou ter perdido mais de 200 mil seguidores.

"Sabemos que algumas pessoas estão tendo dificuldades para acessar suas contas no Instagram. Estamos investigando e pedimos desculpas pelo inconveniente", disse a Meta, dona de Instagram, Facebook e WhatsApp. A empresa informa que há uma previsão de que os perfis excluídos erroneamente voltem a funcionar ainda nesta segunda-feira (31).

No site Downdetector, que reúne relatos de problemas nas plataformas digitais, o Instagram já contava com mais de 1.200 reclamações às 11 horas. Veja:

fonte: Foto: Reprodução / Downdetector

Fonte: Informações do g1.

