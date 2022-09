'Instagram parou de novo': plataforma fica instável e irrita usuários

Da Redação

Usuários da rede social Instagram se queixaram de instabilidade no aplicativo na tarde desta quinta-feira (22). As reclamações apontam para demora no carregamento de novos conteúdos, seja pelos celulares ou computadores. Outros internautas reclamam, ainda, que o aplicativo fecha sozinho.

Conforme uma plataforma online que monitora o funcionamento de serviços digitais, o Downdetector, a enorme quantidade de falhas começou a ser apontada por volta das 13h, sendo que mais de 140 reclamações foram contabilizadas. Um número alarmante, pois, neste site, os apontamentos de problemas não ultrapassam 50 notificações por hora. Confira abaixo

fonte: Reprodução/Redes Sociais Plataforma online que monitora o funcionamento de serviços digitais, o Downdetector

Em primeiro lugar nas trends

Quando as redes sociais pertencentes ao empresário Mark Zuckerberg falham, os internautas têm apenas uma alternativa: fugir para o Twitter.

Os usuários da rede social do 'passarinho azul' deixaram a hashtag "O Instagram" e "Instagram down" em primeiro lugar nos assuntos mais comentados no Brasil, na tarde desta quinta-feira (22). Dezenas de pessoas publicaram prints dos erros sistêmicos apresentados.

Porém, o que mais chama a atenção é a quantidade de memes criados pelos brasileiros. Apesar da irritação com a instabilidade, os internautas não perdem a oportunidade de brincar com a situação. "O Mark Zuckerberg tropeçou nos fios de novo?", disse um usuário.

Confira abaixo outras reações dos usuários:

eu puto xingando minha internet // eu descobrindo que o instagram tava bugado pra todo mundo pic.twitter.com/Q71c3P0cmF — Leo (@hmleozito) September 22, 2022

O conceito de vim no twitter saber se o Instagram caiu pra geral ou meu pocket que não presta mais pic.twitter.com/6idejtEWAQ — Vi (@vitorialish) September 22, 2022

Geral vindo pra cá pensando que foi hackeado, mas na real o Instagram tá bugado pic.twitter.com/0LjaFDOpNm — Mariane Casemiro (@MarianeCasemiro) September 22, 2022





