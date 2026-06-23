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Instagram e Facebook apresentam instabilidade no Brasil e no exterior nesta terça (22)

Downdetector registrou mais de 3,6 mil reclamações sobre o Instagram e cerca de 1,8 mil sobre o Facebook no país

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 21:40:11 Editado em 23.06.2026, 21:40:01
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Instagram e Facebook apresentam instabilidade no Brasil e no exterior nesta terça (22)
Autor Os primeiros registros de falhas começaram por volta das 18h - Foto: Pexels

Os aplicativos Instagram e Facebook, da Meta, apresentam instabilidade na noite desta terça-feira (23), de acordo com relatos de usuários no Brasil e em outros países. O Downdetector, serviço que monitora falhas em plataformas digitais, registrou mais de 3,6 mil reclamações sobre o Instagram e cerca de 1,8 mil sobre o Facebook no país. Os primeiros registros de falhas começaram por volta das 18h.

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No Instagram, 63% das queixas relatam dificuldades no aplicativo móvel, seguidas por problemas de conexão com o servidor (21%) e falhas no feed e na timeline (11%). No Facebook, 48% dos usuários relataram problemas no aplicativo, 23% reclamaram sobre a conexão e 18% sobre o site na web. Os registros de instabilidade estão espalhados por diferentes regiões do país.

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No X (antigo Twitter), usuários de outros países também relataram dificuldades para acessar e utilizar os aplicativos.

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