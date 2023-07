INSS pode cortar aposentadoria de pessoas que têm nomes iguais; leia

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode cortar os benefícios de pessoas que têm nomes iguais. A agência de notícias Folhapress conversou com um aposentado de 71 anos que teve seus proventos suspensos três vezes por ter o nome idêntico a outro segurado: José Edson da Silva.

continua após publicidade

O Sr. José afirmou à imprensa que houve um erro no cartório e foi à Justiça para consertá-lo, mas a pessoa que possuía o mesmo nome que ele morreu antes de retificar a falha no cartório. Com isso, o idoso teve a aposentadoria suspensa mais de uma vez.

Isso ocorre quando o órgão identificada que algum beneficiário com dados parecidos morreu, então, a renda é bloqueada automaticamente. O intuito do INSS é barrar que depósitos indevidos ocorram.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem coloca caixão e protesta na frente do INSS após perder benefício

O bloqueio da aposentadoria para pessoas que possuem nomes iguais pode acontecer após uma análise do Sistema de Informação de Mortalidades, da Diretoria de Benefícios da Previdência Social ou por informações enviadas pelos cartórios.

É importante destacar que o pagamento dos proventos não são cancelados, mas sim suspensos. Portanto, existe uma forma de reverter o bloqueio: apresentando toda a documentação necessária que comprove a identidade do beneficiário.

Através do aplicativo para celular e do site "Meu INSS", o aposentado (a) deve escolher a opção "Solicitar Emissão de Pagamento Não Recebido", onde informará sobre o problema ocorrido. Se houver dúvida, o INSS poderá pedir que o segurado vá até uma agência pessoalmente ou envie documentos recentes.

Siga o TNOnline no Google News