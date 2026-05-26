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INSS pagará salário-maternidade em até 30 dias

Caso haja atraso, o repasse será automático

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 15:34:15 Editado em 26.05.2026, 15:34:11
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INSS pagará salário-maternidade em até 30 dias
Autor Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

A partir desta terça-feira (26) a Previdência Social pagará o benefício do salário-maternidade em até 30 dias. Esse é o prazo para que o pedido seja analisado e concedido. Caso haja atraso, o repasse será automático.

De acordo com a Lei nº 15.415/2026, publicada no Diário Oficial da União, a concessão imediata e provisória ocorrerá mesmo antes da análise definitiva dos requisitos legais.

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Após essa análise, o benefício poderá se tornar definitivo, caso o direito seja comprovado, ou interrompido imediatamente, se for verificado que a solicitante não preenche os critérios exigidos.

A medida busca dar mais celeridade ao atendimento de seguradas, especialmente em situações em que o auxílio é essencial para a manutenção da renda durante o período de afastamento.

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Sem devolução

Outro ponto previsto é a proteção das beneficiárias que receberem valores durante o período de concessão provisória. De acordo com a lei, esses recursos não precisarão ser devolvidos, exceto em casos de má-fé comprovada.

Informações: Agência Brasil

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Afastamento maternal benefícios previdenciários Celeridade no atendimento Lei 15.415/2026 Previdência Social salário maternidade
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