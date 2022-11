INSS divulga locais de prova para realização de concurso; confira

Da Redação

A prova objetiva será aplicada no dia 27 de novembro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou os locais das provas objetivas do concurso público para 1.000 vagas de técnico do seguro social. A prova será aplicada no dia 27 de novembro, às 14h, e terá duração de 3h30.

Ainda conforme a autarquia, é possível que a cidade de provas escolhida pelo candidato no momento da inscrição poderá não ser a mesma onde o candidato fará o exame. Confira o local de prova aqui .

O instituto informou que o concurso teve um total de 1.023.494 pessoas inscritas - média de 1.023 por vaga.

O cargo oferecido pelo INSS exige nível médio de escolaridade, além disso, dispõe um salário de R$ 5.905,79.

Do total de vagas, 98 são destinadas a pessoas com deficiência e 200 a pessoas negras.



Os aprovados serão convocados, de acordo com a classificação, para trabalhar nas 1.598 agências da Previdência Social espalhadas pelo país. Ou seja, eles serão lotados em qualquer agência pertencente à gerência executiva do INSS à qual optou por concorrer.

Clique aqui para ver a relação completa de agências no país por gerência executiva.

Entre as atividades que serão executadas pelos técnicos estão o atendimento ao público, orientação, informação e conscientização previdenciária e ações relacionadas ao reconhecimento de direitos previdenciários.

Com informações do G1.

