INSS divulga edital de concurso nesta quinta-feira; saiba mais

A publicação será feita no Diário Oficial da União

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgará nesta quinta-feira (15) o edital do concurso público para 1.000 vagas de técnico do seguro social. O órgão informou que a escolaridade exigida é de nível médio e o salário é de R$ 6.500.

A publicação será feita no Diário Oficial da União (DOU). A banca do concurso é o Cebraspe (antigo Cespe/UnB). O edital também será divulgado no site da organizadora.



Os aprovados serão convocados, de acordo com a classificação, para trabalhar nas Agências da Previdência Social espalhadas pelo país.



O INSS foi autorizado a reduzir o prazo entre o lançamento do edital e a prova objetiva do concurso público. O prazo foi reduzido para dois meses, ou seja, os candidatos terão menos tempo para se preparar para o teste após tomarem conhecimento do conteúdo programático.



O número de vagas autorizadas foi bem menor que o necessário. O INSS enviou ao Ministério da Economia pedido de 7.575 vagas, sendo 6.004 para técnico do seguro social e 1.571 para analista do seguro social.

Com informações do g1.

