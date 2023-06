INSS contratará mil técnicos de seguro social; veja vagas por estado

A medida foi oficializada e publicada no Diário Oficial da União

Foi concedida autorização para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contratar mil técnicos de seguro social que foram aprovados no último concurso público realizado pela instituição. A medida foi oficializada e publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (12).

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, utilizou as redes sociais para celebrar a liberação das nomeações. Em sua mensagem, ele expressou satisfação com a medida, afirmando: "Estamos avançando e, com este novo reforço, vamos trabalhar para restabelecer a dignidade dos brasileiros que procuram a Previdência Social", afirmou.

O processo de contratação já havia sido assinado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos na última quarta-feira (7), estabelecendo a nomeação dos servidores de acordo com as vagas disponíveis em cada estado.

Segue abaixo a distribuição das vagas por estados:

Acre - 10

Alagoas - 13

Amapá - 11

Amazonas - 57

Bahia - 51

Ceará - 25

Distrito Federal - 8

Espírito Santo - 11

Goiás - 14

Maranhão - 24

Mato Grosso - 22

Mato Grosso do Sul - 14

Minas Gerais - 122

Pará - 58

Paraíba - 16

Paraná - 32

Pernambuco - 31

Piauí - 10

Rio de Janeiro - 192

Rio Grande do Norte - 16

Rio Grande do Sul - 48

Rondônia - 20

Roraima - 12

Santa Catarina - 30

Sergipe - 6

Tocantins - 13

São Paulo - 137

Os profissionais selecionados serão contratados com um salário inicial de R$ 5.905,79 e uma carga horária de trabalho de 40 horas semanais. Essa medida visa fortalecer o quadro de servidores do INSS e contribuir para a melhoria dos serviços prestados à população brasileira.

