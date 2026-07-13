Inscrições para o Fies do segundo semestre começam nesta terça-feira (14)

Estudantes com renda de até três salários mínimos que fizeram o Enem a partir de 2010 podem pleitear uma das vagas disponíveis

As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026 começam nesta terça-feira (14).

Os estudantes interessados em obter o financiamento para cursos de graduação em instituições privadas têm até o dia 17 de julho para efetuar a inscrição, que deve ser realizada exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Filho de pastor morre em grave acidente no Paraná

Para este segundo período do ano, o Ministério da Educação (MEC) está ofertando 44.867 vagas, além de eventuais oportunidades remanescentes que não foram ocupadas no primeiro semestre, totalizando mais de 112 mil vagas disponibilizadas ao longo de todo o ano de 2026.

Esta edição do programa traz uma importante mudança regulatória publicada nesta segunda-feira (13) no Diário Oficial da União, fruto de uma resolução conjunta do Ministério da Fazenda e do Conselho Monetário Nacional (CMN).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A nova regra altera o período de carência do financiamento, estabelecendo que o benefício passará a valer apenas para o valor principal da dívida, permitindo que os juros não pagos durante esse intervalo sejam incorporados ao saldo devedor total.

A medida substitui a norma anterior, que vedava a capitalização e estendia a carência tanto para o principal quanto para os juros. Os prazos máximos de financiamento para beneficiários adimplentes seguem inalterados, fixados em até 60 meses para pessoas físicas e até 96 meses para pessoas jurídicas.

Para estarem aptos a se inscrever, os candidatos precisam cumprir critérios específicos de desempenho e renda. É necessário ter participado de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, acumulando média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e nota diferente de zero na redação, ficando excluídos aqueles que realizaram o exame na condição de treineiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

No aspecto socioeconômico, a renda bruta familiar mensal por pessoa não pode ultrapassar três salários mínimos, o equivalente a R$ 4.863 em 2026. Candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência devem, obrigatoriamente, comprovar sua condição por meio de laudo médico com indicação expressa do código da Classificação Internacional de Doenças (CID).

O certame deste semestre também mantém as diretrizes do Fies Social, que reserva metade das vagas totais para estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, correspondente a R$ 810,50, e que possuam inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os selecionados por essa modalidade têm o direito de contratar o financiamento integral de seus encargos educacionais e ficam dispensados de comprovar a renda diretamente na faculdade, embora ainda precisem comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino para validar as demais informações cadastrais.

Cronograma para o segundo semestre de 2026:

– inscrições: de 14 a 17 de julho;

– resultado: 30 de julho;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– complementação das inscrições: de 31 de julho a 4 de agosto;

– lista de espera: de 7 a 24 de setembro.