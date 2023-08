Inscrições da Fuvest 2024 começam nesta quinta-feira; veja como participar do vestibular da USP

Começam nesta quinta-feira, 17, a partir das 12 horas, as inscrições para o vestibular 2024 da Universidade de São Paulo (USP). Conforme a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), o cadastro pode ser feito até as 12 horas do dia 6 de outubro deste ano. A taxa de inscrição é de R$ 191. A divulgação do resultado do recurso de redução de taxa de inscrição, para quem fez a solicitação do benefício, fica disponível nesta quarta-feira, 16, a partir das 12 horas. O ingresso para a graduação na USP se dá por meio de seu vestibular próprio, aplicado pela Fuvest, pelo Enem-USP e pelo Provão Paulista. Para o ingresso em 2024, serão oferecidas 11.147 vagas, distribuídas entre ampla concorrência (AC), egressos de escola pública (EP) e pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas (PPI). - Fuvest - 8.147 vagas (AC: 4.888, EP: 2.053 e PPI: 1.206); - Enem-USP - 1.500 vagas (AC: 686, EP: 512 e PPI: 302); - Provão Paulista - 1.500 vagas (EP: 942 e PPI: 558).

Na quinta-feira passada, dia a Fuvest divulgou o guia de carreiras, material que traz informações sobre os cursos oferecidos pela USP e as carreiras para inscrição no vestibular 2024. Conforme a Fuvest, a partir deste ano, o tradicional manual do candidato, que contempla o percurso do vestibular até a matrícula, será desmembrado em quatro guias temáticos para facilitar o acesso dos candidatos às informações. Além do guia de carreiras, a Fuvest já disponibilizou em maio o guia de inclusão e acessibilidade, que trata de inclusão social e de condições específicas para a execução da prova do vestibular. Mais informações sobre locais, horários e demais instruções estão disponíveis no guia de jornada, que mostra as etapas da inscrição no vestibular até a matrícula na USP - e foi lançado na segunda-feira, 14. Já o Guia de Provas, que apresenta as informações sobre as provas da 1ª e da 2ª fase, bem como da prova de competências específicas para as carreiras de Música, Artes Cênicas e Artes visuais, será disponibilizado ainda nesta quarta-feira. Para mais informações, acesso o site da Fuvest (https://www.fuvest.br/vestibular-da-usp).

- Inscrições para o vestibular da Fuvest 2024: de 17 de agosto até 6 de outubro de 2023. - Realização da primeira fase: 19 de novembro de 2023 (Conhecimentos gerais: prova com 90 questões de múltipla escolha com cinco alternativas, com apenas uma correta). - Realização da segunda fase: 17 de dezembro de 2023 (Português e Redação: prova discursiva com dez questões de Português e uma Redação).

- Realização da segunda fase: 18 de dezembro de 2023 (Disciplinas específicas: prova discursiva com 12 questões de duas a quatro disciplinas específicas à carreira inscrita). - Realização da segunda fase: 11 de dezembro de 2023 a 11 de janeiro de 2024 (Competências específicas: avaliação de competências específicas apenas para as carreiras Artes Cênicas, Artes Visuais, Música (Ribeirão Preto) e Música (São Paulo).