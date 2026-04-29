Inscrição nas vagas remanescentes do Fies 2026 encerram nesta quarta (29)

Termina nesta quarta-feira (29) o prazo para as inscrições nas vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referentes ao primeiro semestre de 2026. Os estudantes interessados em disputar as oportunidades que não foram preenchidas durante a etapa regular do programa devem realizar o cadastro exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, disponível no site do Ministério da Educação (MEC).

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Para participar da seleção, o candidato precisa cumprir critérios acadêmicos e socioeconômicos. É obrigatório ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, sem ter participado na condição de "treineiro". O estudante deve apresentar uma média aritmética igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e nota acima de zero na redação.

Além disso, é necessário comprovar renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos, o equivalente a R$ 4.863, e ter condições de cumprir a frequência mínima exigida pela instituição de ensino escolhida.

O edital deste ano prevê ações afirmativas e reserva metade da oferta para candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, fixado em R$ 810,50, que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Por meio do Fies Social, cujo reconhecimento ocorre automaticamente pelo sistema do governo, esses estudantes pré-selecionados poderão solicitar o financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

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O programa também garante reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, com distribuição proporcional à população do estado onde a instituição está localizada, baseada em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A classificação dos inscritos obedece à ordem decrescente das notas do Enem, respeitando uma fila de prioridades estabelecida pelo Ministério da Educação.

A preferência é dada aos candidatos sem diploma de ensino superior que nunca utilizaram o Fies, seguidos por aqueles sem diploma que já quitaram um financiamento anterior. Na sequência, aparecem os estudantes já graduados que nunca participaram do programa e, por fim, os diplomados com financiamentos anteriores já quitados.

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O resultado da pré-seleção, em chamada única, será publicado no dia 7 de maio. Os candidatos convocados deverão comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino desejada entre os dias 8 e 11 de maio para a validação de todas as informações prestadas durante a inscrição. Aqueles que não forem chamados nesta primeira etapa serão incluídos de forma automática na lista de espera, que prevê novas convocações entre os dias 15 e 29 de maio.