Insatisfeita, mulher joga carro dentro de recepção de hospital; vídeo

Uma situação de fúria foi registrada na tarde dessa quarta-feira (20) em um hospital de Resende, no Rio de Janeiro. Uma mulher utilizou o próprio veículo para avançar contra a sala de recepção do Hospital de Emergência da cidade e ela seguiu por mais de 10 metros para dentro da unidade, deixando um rastro de destruição. De acordo com a Polícia Civil, a motorista estava insatisfeita com o atendimento que a irmã vinha recebendo da instituição de saúde.

continua após publicidade

Ainda conforme as autoridades, a mulher foi presa por dano qualificado e direção perigosa. "Quando ela sai de casa, ela já sai com essa intenção. Então, a intenção não era apenas socorrer a sua irmã. A intenção era descontar toda a sua raiva no hospital, colocando em risco diversas pessoas que estavam ali", afirmou o delegado Michel Floroschk.

- LEIA MAIS: Menino morre em hospital após acidente no PR; pai faleceu um dia antes

continua após publicidade

A mulher já tinha levado a irmã ao hospital, por volta de meio-dia, por causa de uma contusão no joelho.



"Foi constatado que não havia trauma, apenas escoriações. Às 12h16, ela foi medicada e minutos depois liberada, pois não havia nenhuma indicação de internação ou qualquer outro tratamento", informou a prefeitura, responsável pela administração do hospital, em um primeiro posicionamento.

Por volta de 15h, a irmã voltou a sentir dor. "E aí ela acionou novamente o Samu e o Samu falou: 'Olha, estamos em um outro atendimento e logo iremos buscar a sua irmã", acrescentou o delegado.

continua após publicidade

Como estava desesperada, ela decidiu não esperar pela equipe de socorro e transportou a irmã, que sofre de obesidade, deitada no porta-malas do carro.

"Chegando na porta do hospital, ela engatou a primeira e invadiu o hospital, quebrando a porta, quebrando tudo", disse o delegado.



Imagens que circulam as redes sociais mostram o momento da invasão. É possível notar a correria das pessoas que estavam no local e o quão chocadas elas ficam com a atitude tomada pela moça.

continua após publicidade

Após invadir a unidade de saúde, a motorista desce nervosa do automóvel, reclamando do atendimento aos gritos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Assista:

tnonline

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News