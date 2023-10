Inquérito que levou polícia a intimar bilionário foi aberto por denúncia de mecânica no ABC

O inquérito da Polícia Civil de São Paulo que levou à intimação do bilionário Henrique Dubugras - empresário que fechou parte de Fernando de Noronha para um casamento de luxo com Bill Gates na lista de convidados - teve início com um boletim de ocorrência registrado por uma automecânica em São Caetano do Sul, no ABC paulista. A investigação trata de suposto estelionato e falsidade ideológica. O empresário nega qualquer envolvimento com o caso. A empresa se queixou do uso de seu CNPJ para emitir cobranças. Segundo a automecânica relatou à Polícia, estavam utilizando seus dados para vender produtos pela internet, sendo que os objetos não eram entregues - ou seja, para aplicação de golpes, com a montagem de um e-commerce fake. O representante legal da empresa compareceu, em março deste ano, à 7ª Delegacia de Polícia da Lapa pra prestar declarações sobre o caso, reiterando as informações que foram passadas aos policiais de São Caetano do Sul e apresentando uma série de documentos para abastecer as apurações. O próximo passo dos investigadores foi então levantar os dados de três empresas responsáveis pelas transações financeiras do e-commerce, entre elas a Pagar.me - empresa de pagamentos online criada por Dubugras. A polícia então intimou os proprietários das companhias a comparecerem à 7ª DP, mas eles não se apresentaram. No caso de Dubugras, os advogados Alan Humberto Jorge e Tiago Zanella encaminharam aos investigadores uma petição relatando que o empresário não era diretor da Pagar.me à época das fraudes. O bilionário integrou os quadros da empresa entre 2013 e 2016 - ano em que a startup foi vendida para a Stone. A polícia então foi atrás do atual diretor e sócio da empresa, Mateus Cherer Schwening, que também não compareceu à delegacia. Por meio de seus advogados, a Pagar.me alegou no inquérito que apenas viabilizam pagamentos em transações comerciais, não participando da operação de compra e venda, mas apenas repassando os valores. Alegação similar foi apresentada pela defesa de uma outra empresa instada no bojo da apuração, a VTEX. A companhia sustentou que apenas fornece recursos tecnológicos para que terceiros criem e administrem seus próprios sites. Pivô da intimação de Dubugras perante a Polícia de São Paulo, a Pagar.me também está no centro da ação que levou um oficial de Justiça a notificar o bilionário às vésperas de seu casamento em Fernando de Noronha. O processo em questão foi movido por Henrique Duarte Coelho, que sustenta ter sido sócio de Dubugras na criação da Pagar.me e não ter recebido o pagamento devido pela venda da companhia. Depois Dubrugras fundou a Brex, empresa que oferece cartão de crédito e programa de pontos para startups e que o colocou, junto de seu sócio Pedro Franceschini, na lista de bilionários da Forbes em 2022. O jovem de 27 anos saiu da relação em 2023.

