Inmetro abre concurso com 860 vagas; salário inicial é de R$ 8,7 mil

Foi publicado nesta terça-feira (5) o edital do concurso público do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Conforme o documento, a autarquia oferece mais de 800 vagas com uma remuneração inicial de R$ 8,7 mil.

O edital ainda informa que as vagas são destinadas para duas áreas: pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade e analista executivo em metrologia e qualidade.

Das vagas, 100 são para início imediato e 760 para formação de cadastro reserva. Veja a distribuição de vagas:

Pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade: 60 vagas de preenchimento imediato e 370 para cadastro reserva

Analista executivo em metrologia e qualidade: 40 vagas de preenchimento imediato e 390 para cadastro reserva

As pessoas interessadas podem se inscrever pela internet, através do site do Instituto Idecan, até o dia 8 de janeiro de 2024. A taxa de inscrição é de R$ 125, e os candidatos precisam ter ensino superior para participar do certame.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, provas discursivas, prova de títulos e experiência profissional, avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação.

Os exames serão aplicados na data provável de 16 de abril de 2024, nas cidades de Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ).

Áreas de formação

Para analista

Há vagas para candidatos com qualquer área de formação. Em alguns casos, o concurso exige formação em uma dessas graduações: Administração de Empresas, Administração Pública, Direito, Economia ou Ciências Econômicas, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura, Contabilidade ou Ciências Contábeis, Pedagogia ou quaisquer licenciaturas, Psicologia, Engenharia da Computação, Análise de Sistemas, Tecnologia da Informação, Processamento de Dados, Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, bacharelado em Informática, Comunicação Social ou Relações Públicas.

Para pesquisador

Podem concorrer candidatos de todas as áreas de formação. Em alguns casos, exige-se diploma de: Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais. Engenharia Metalúrgica, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia de Transportes, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Eletrônica, Matemática, Estatística, Ciência da Computação, Física, Química, Direito, Administração, Economia ou Ciências Econômicas, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Informação, Desenho Industrial, Biologia ou Ciências Biológicas, Bioquímica, Farmácia, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Sistemas, Sistemas de Informação, Informática, Mecatrônica, Engenharia de Controle e Automação, Química Industrial, Agronomia, Bioquímica, Medicina, Microbiologia, Medicina Veterinária ou Nanotecnologia.

Veja o edital completo:

Edital Baixar | Visualizar

