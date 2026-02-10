Inmet: São Paulo continua com alerta para temporal; veja outros Estados afetados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém São Paulo em alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas nesta terça-feira, 10. O aviso indica a possibilidade de volumes entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, incluindo ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h.

Apesar de o risco ser considerado baixo, há chance de ocorrências como quedas de galhos de árvores, alagamentos pontuais, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

Além de São Paulo, o alerta abrange áreas extensas de diversas regiões do País. No Sudeste, são afetadas regiões de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No Centro-Oeste, o aviso inclui áreas de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal.

Também há áreas sob alerta no Norte, como Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, e no Nordeste, com registros em Estados como Maranhão, Piauí, Bahia e Pernambuco. No Sul, apenas áreas no Paraná aparecem na lista.

A partir de quinta-feira, 12, com a diminuição das instabilidades, o tempo tende a ficar mais próximo das características típicas do verão, com maior presença de sol, elevação das temperaturas e sensação de calor mais intensa ao longo do dia.

Mesmo com essa mudança, segundo a Climatempo, a atmosfera seguirá com elevado teor de umidade, favorecendo a formação de pancadas de chuva, especialmente no período da tarde. Diferentemente do início da semana, as precipitações devem ocorrer de forma mais irregular e localizada, sem descartar episódios de chuva forte ou temporais isolados, sobretudo entre a tarde e o início da noite.