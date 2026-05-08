Inmet emite alertas amarelo e laranja para chuvas intensas e vendaval em 24 Estados
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira, 8, alertas amarelo, de perigo potencial, e laranja, de perigo, para chuvas intensas e vendaval em 24 Estados brasileiros, incluindo São Paulo.
O alerta laranja para chuvas intensas é válido das 09h10 às 23h59 desta sexta-feira no Amapá e no Pará. Nessas regiões, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de ventos de 60 a 100 km/h.
Também há risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Os alertas amarelos para chuvas intensas entraram em vigor entre 09h10 e 09h23 e seguem válidos até às 23h59 desta sexta-feira. Eles abrangem os seguintes Estados:
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Ceará
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
Nessas áreas - que incluem a capital paulista e toda a região metropolitana de São Paulo - há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. O risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.
Já os alertas amarelos para vendaval começaram a valer à 0h para Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, às 12h, em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Ambos seguem válidos até às 23h59 desta sexta-feira.
Nessas regiões, os ventos podem chegar a 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores.