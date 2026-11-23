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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, que indica grande perigo, para tempestades nas regiões sul e centro-oeste do Brasil nesta terça-feira, 24.

O aviso é válido das 0h às 23h59 e abrange o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O alerta prevê tempestades e temporais, com chuvas superiores a 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia, além de ventos de até 100 km/h e queda de granizo.

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Também há grande risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Em razão do aviso, as buscas pelo termo "alerta vermelho: tempestade" cresceram nas últimas horas no Google Trends.

O alerta de grande perigo abrange a maior parte do Paraná, o oeste de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. No Mato Grosso do Sul, o aviso atinge os municípios de Itaquiraí e Naviraí.

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A região Sul foi atingida por fortes tempestades nos últimos dias. Em Tupanciretã, município do interior do Rio Grande do Sul, cinco pessoas morreram após um vendaval de 114 km/h atingir a cidade na última sexta-feira, 20. A Defesa Civil estadual também confirmou 265 feridos.

No Paraná, o vendaval atingiu sete municípios, afetando 945 pessoas e danificando 237 residências. Já em Santa Catarina, 34 cidades foram afetadas pelas fortes chuvas, que deixaram 54 pessoas desalojadas e duas desabrigadas.

Alertas de tempestade em outros Estados

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O Inmet também emitiu alertas amarelo, de perigo potencial, e laranja, de perigo, para chuvas intensas nesta terça-feira, 24. Os avisos abrangem 17 Estados brasileiros, incluindo São Paulo.

O alerta laranja é válido das 0h às 23h59 e abrange Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Nessas áreas - que incluem a capital paulista e a região metropolitana de São Paulo -, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de ventos de 60 a 100 km/h.

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Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétrica.

O alerta amarelo para chuvas intensas entra em vigor à 0h e segue válido até as 23h59 desta terça-feira. Ele abrange os seguintes Estados:

Amazonas

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Bahia

Distrito Federal

Espírito Santo

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Goiás

Maranhão

Mato Grosso

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Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

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Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Rondônia

Santa Catarina

São Paulo

Tocantins

Nessas regiões, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.

O risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.

Recomendações:

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).