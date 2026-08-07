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Inmet emite alerta para vendaval e tempestade no País com passagem de ciclone

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em razão do fenômeno, municípios adotaram medidas preventivas. Em cidades do litoral de SP e também no Rio de Janeiro, as aulas da rede municipal foram suspensas; tornado atingiu o RS na quinta-feira, 6

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para vendaval para áreas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. "Vento variando entre 60 km/h e 100 km/h. Risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações", acrescenta o instituto.

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Em áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo também tem aviso amarelo para vendaval durante toda esta sexta-feira. Os ventos podem atingir até 60 quilômetros por hora.

A ventania é consequência da chegada de um ciclone extratropical à região Sul do País, na quinta-feira, 6. O fenômeno é chamado de "bomba" pela característica de ganhar intensidade muito rapidamente, devido à queda acentuada da pressão atmosférica.

Ao longo desta sexta-feira, 7, também permanece válido o aviso amarelo para tempestade em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Também há um alerta para ventos costeiros entre o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

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SP tem alerta para chuva e ventos fortes

Em São Paulo, a Defesa Civil de São Paulo informou que o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) prevê ventos de até 100 km/h no Estado nesta sexta-feira, que serão acompanhados de chuvas moderadas.

Tornado atingiu o RS

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Um tornado atingiu o município de Pedro Osório, no Rio Grande do Sul, na quinta-feira, 6. A informação foi confirmada pelo Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado (CMDEC) da Defesa Civil do estado. O fenômeno ocorreu por volta das 17h15.

Segundo a Defesa Civil, o tornado atingiu a região de Matarazzo, e causou alguns destelhamentos. Ele foi gerado por uma supercélula, uma tempestade com rotação. Até o momento não há informações sobre feridos ou pessoas que tenham precisado deixar suas casas.

Orientações:

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- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Permaneça em local fechado.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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