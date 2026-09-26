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ONDA DE CALOR

Inmet emite alerta para onda de calor com marcas acima de 40°C em oito estados

Mudança no tempo deve ocorrer no meio da semana com o avanço de uma frente fria

Escrito por Da Redação
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Inmet emite alerta para onda de calor com marcas acima de 40°C em oito estados
Autor Outras regiões também enfrentam o tempo severo e seco - Foto: TNOnline

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho válido até a próxima terça-feira (29) devido ao estabelecimento de uma forte onda de calor que deve elevar os termômetros acima dos 40°C em oito estados brasileiros situados nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul e áreas do Nordeste e Norte.

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O fenômeno, caracterizado por temperaturas máximas pelo menos 5°C acima da média durante cinco dias consecutivos, afeta partes de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, São Paulo e Minas Gerais, com picos de calor extremo esperados desde já em localidades do Pantanal como Corumbá, Porto Murtinho e Poconé.

Além das áreas sob alerta principal, outras regiões também enfrentam o tempo severo e seco, a exemplo do Distrito Federal, onde os termômetros podem alcançar 34°C entre segunda (28) e quarta-feira (30).

No Estado de São Paulo, a Defesa Civil aponta que a combinação de altas temperaturas e estabilidade atmosférica reduz a umidade relativa do ar para índices próximos ou abaixo de 30%, especialmente nas regiões norte e oeste paulista, elevando consideravelmente o risco de queimadas e exigindo cuidados redobrados da população com a hidratação e a restrição de exercícios físicos intensos ao ar livre.

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O calor intenso, contudo, tem data para terminar: a partir de quarta-feira (30), o avanço de uma frente fria vinda do Sul do Brasil deve provocar a queda gradual das temperaturas nas áreas afetadas, com potencial de propagação para outras regiões nos dias seguintes, segundo as previsões do Inmet.

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Alerta vermelho alta temperatura clima extremo Frente fria onda de calor queimadas
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