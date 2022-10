Inmet emite alerta para ciclone no Espírito Santo e no Sul do Brasil

Redação (via Agência Estado)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a possibilidade de formação de um ciclone extratropical na tarde desta sexta-feira, 21. Os ventos fortes podem gerar rajadas de até 70 km/h e devem atingir principalmente a região Sul, estendendo-se até a faixa litorânea do Espírito Santo.

Segundo o Inmet, há previsão de "grandes volumes de chuva, raios e rajadas de vento" no Sul, em partes do Sudeste e do Centro-Oeste. Os eventos são reflexo das "fortes áreas de instabilidade, formadas entre o Paraguai e o norte da Argentina, que avançam em direção ao Brasil", com possibilidades de provocar, também, queda de granizo.

"Além dos Estados que compõem a região Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo serão as áreas mais afetadas, onde também há possibilidade de queda de granizo e ventos de até 70 km/h. As tempestades podem atingir ainda parte dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás", informou o Inmet.

Na capital paulista, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas afirma que ainda há potencial para chuvas passageiras até o fim desta sexta, mas descarta qualquer risco de alagamento. Para o fim de semana, a previsão é de que a os ventos úmidos e mais frios que passam a soprar do oceano ainda causem muita nebulosidade, chuviscos e ligeiro declínio das temperaturas, que podem variar dos 15ºC aos 23ºC.