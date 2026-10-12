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Inmet emite alerta laranja de tempestades para o Paraná e outros seis estados nesta segunda-feira

Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas intensas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, enquanto o Nordeste e áreas do Norte enfrentam baixa umidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Inmet emite alerta laranja de tempestades para o Paraná e outros seis estados nesta segunda-feira
Autor Apesar do alerta amarelo, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos - Foto: Adry Freitas

Tempestades podem ocorrer em praticamente todo o país nesta segunda-feira (12), quando é comemorado o feriado de Nossa Senhora Aparecida. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta amarelo de perigo potencial para uma área que inclui o oeste da Região Norte, passa pelo oeste e sul da Região Centro-Oeste, pelo sul da Região Sudeste e se estende até a Região Sul.

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No oeste dos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, os acumulados de chuva podem ser mais concentrados, o que mantém a região sob o alerta laranja de perigo para tempestades.

Essa também é a situação na região do sul de Minas Gerais, no oeste do Rio de Janeiro e no nordeste de São Paulo.

Sul

Na Região Sul do país, a chuva será acompanhada de trovoadas no Paraná, Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, ocorrem chuvas isoladas.

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Entre as capitais, a temperatura mínima será de 10 graus Celsius (°C) em Porto Alegre e a máxima, de 19°C, em Curitiba.

Sudeste

No Sudeste brasileiro, chove de forma isolada especialmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais.

Já do centro para o norte de Minas Gerais, um aviso amarelo de perigo potencial alerta para a baixa umidade do ar.

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A temperatura varia nas capitais, entre 18°C, em São Paulo, e 33°C, em Belo Horizonte.

Centro-Oeste

As chuvas mais intensas ocorrem com trovoadas e de forma mais concentrada no sul de Mato Grosso do Sul.

Chove com menos intensidade nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, no sul, oeste e noroeste de Mato Grosso e no sul de Goiás.

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Pode chover de forma isolada na região central e norte de Mato Grosso e na região de Goiânia.

No centro e norte de Goiás e no Distrito Federal há um aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar.

Os termômetros marcam, nas capitais, mínima de 19°C, em Campo Grande, e máxima de 36°C, em Cuiabá.

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Norte

As chuvas persistem no Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima, e serão mais concentradas no oeste desses estados.

Já no leste da região, o tempo segue estável e quente, com aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar.

Entre as capitais, a temperatura mínima é de 24°C, em Macapá, e a máxima chega a 38°C, em Porto Velho.

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Nordeste

No Nordeste brasileiro, o tempo fica ensolarado, principalmente no interior da região, e permanece ativo um aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar.

Há possibilidade de chuva somente no noroeste do Maranhão e na faixa litorânea da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

A temperatura mínima, entre as capitais, será de 23°C, em Salvador, e a máxima chega a 40°C, em Teresina.

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