Inmet emite alerta amarelo para vendaval em SP, RJ e ES; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para vendaval em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e um pequeno trecho do Espírito Santo, que deve começar às 12h da próxima sexta-feira, 21.

Segundo o alerta, são esperados ventos de 40 a 60 km/h até o final de sexta-feira. Nas regiões afetadas, há baixo risco de queda de galhos de árvores. Em caso de rajadas de vento, o Inmet não recomenda que as pessoas se abriguem debaixo de árvores.

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O alerta amarelo para vendaval engloba as seguintes áreas:

- Sul Fluminense;

- Vale do Paraíba Paulista;

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- Baixadas;

- Metropolitana do Rio de Janeiro;

- Centro Fluminense;

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- Norte Fluminense;

- Sul Espírito-santense;

- Metropolitana de São Paulo.

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Baixa umidade

O Inmet também emitiu um alerta laranja para baixa umidade nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, entre 12h e 23h59 da próxima quinta-feira, 20.

Segundo o instituto, a umidade relativa do ar deve variar entre 12% e 20%, o que aumenta os riscos de incêndios florestais e à saúde, com possibilidade de ressecamento de pele, desconforto nos olhos, na boca e no nariz.

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O Inmet recomenda que as pessoas bebam bastante líquido, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usem hidratante para pele e umidifiquem o ambiente. Atividades físicas não são recomendadas.