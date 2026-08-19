Inmet emite alerta amarelo para vendaval em SP, RJ e ES; veja previsão
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para vendaval em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e um pequeno trecho do Espírito Santo, que deve começar às 12h da próxima sexta-feira, 21.
Segundo o alerta, são esperados ventos de 40 a 60 km/h até o final de sexta-feira. Nas regiões afetadas, há baixo risco de queda de galhos de árvores. Em caso de rajadas de vento, o Inmet não recomenda que as pessoas se abriguem debaixo de árvores.
O alerta amarelo para vendaval engloba as seguintes áreas:
- Sul Fluminense;
- Vale do Paraíba Paulista;
- Baixadas;
- Metropolitana do Rio de Janeiro;
- Centro Fluminense;
- Norte Fluminense;
- Sul Espírito-santense;
- Metropolitana de São Paulo.
Baixa umidade
O Inmet também emitiu um alerta laranja para baixa umidade nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, entre 12h e 23h59 da próxima quinta-feira, 20.
Segundo o instituto, a umidade relativa do ar deve variar entre 12% e 20%, o que aumenta os riscos de incêndios florestais e à saúde, com possibilidade de ressecamento de pele, desconforto nos olhos, na boca e no nariz.
O Inmet recomenda que as pessoas bebam bastante líquido, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usem hidratante para pele e umidifiquem o ambiente. Atividades físicas não são recomendadas.