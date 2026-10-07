Inmet emite alerta amarelo para tempestade em SP e outras regiões nesta quarta-feira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para tempestade no Estado de São Paulo e em outras localidades do País. O aviso é válido ao menos até o fim da noite desta quarta-feira, 7. Em cidades do Sul, o alerta em vigor é o laranja. Conforme o Inmet, há risco para chuvas de até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.
Estados afetados:
- São Paulo
- Amazonas
- Trechos de Roraima
- Trechos do Acre
- Rondônia
- Mato Grosso
- Pará
- Mato Grosso do Sul
- Goiás
- Minas Gerais
- Paraná
- Rio de Janeiro
- Trechos de Santa Catarina
- Trechos do Espírito Santo
Em razão das chuvas que atingem grande parte do País, as buscas pelo termo "alerta amarelo" nas últimas horas também ganharam destaque no Google Trends.
Recomendações:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).