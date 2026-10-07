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Inmet emite alerta amarelo para tempestade em SP e outras regiões nesta quarta-feira

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para tempestade no Estado de São Paulo e em outras localidades do País. O aviso é válido ao menos até o fim da noite desta quarta-feira, 7. Em cidades do Sul, o alerta em vigor é o laranja. Conforme o Inmet, há risco para chuvas de até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Estados afetados:

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- São Paulo

- Amazonas

- Trechos de Roraima

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- Trechos do Acre

- Rondônia

- Mato Grosso

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- Pará

- Mato Grosso do Sul

- Goiás

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- Minas Gerais

- Paraná

- Rio de Janeiro

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- Trechos de Santa Catarina

- Trechos do Espírito Santo

Em razão das chuvas que atingem grande parte do País, as buscas pelo termo "alerta amarelo" nas últimas horas também ganharam destaque no Google Trends.

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Recomendações:

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

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- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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CLIMA/PREVISÃO/BRASIL/TEMPESTADES
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