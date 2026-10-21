Inmet emite alerta amarelo para tempestade em SP e outras regiões do País; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades, válido para quinta-feira, 22, em 15 Estados brasileiros, incluindo São Paulo.

O aviso estará ativo da 0h às 23h59 e engloba todo o Estado paulista, incluindo a região metropolitana e a capital. Além disso, o alerta abrange os seguintes Estados:

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Acre

Amazonas

Espírito Santo

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Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

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Minas Gerais

Pará

Paraná

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Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Rondônia

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Roraima

Santa Catarina

Nessas regiões, pode haver chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos, de 40 a 60 km/h, e queda de granizo. O risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos é baixo.

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Nesta quarta-feira, 21, há outro alerta amarelo para tempestades, válido apenas para Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O aviso fica em vigor das 15h às 23h59.

Em São Paulo, o alerta amarelo para tempestades continuará ativo na sexta-feira, 23, no sábado, 24, e no domingo, 25, na maior parte do Estado.

SP segue com dias gelados

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Além do risco de tempestades, a capital paulista também deve registrar temperaturas amenas nos próximos dias. Nesta quarta-feira, a máxima deve ser de 24ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE). Durante a madrugada, a temperatura mínima média foi de 14,2°C.

A empresa de meteorologia Climatempo afirmou que, devido a uma combinação de fatores, como o excesso de nebulosidade, o vento frio e áreas de instabilidade que avançam da Região Sul do Brasil e de Mato Grosso do Sul em direção a São Paulo na quinta-feira, as temperaturas não devem subir nos próximos dias.

Na quinta-feira, os termômetros devem variar entre 16ºC e 24ºC na capital, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. Na sexta-feira, a previsão é semelhante.

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Já no sábado, a mínima será de 20ºC em São Paulo, e a máxima de 23ºC. No domingo, a temperatura cai ainda mais, com previsão de termômetros entre 14ºC e 21ºC. Há possibilidade de chuva forte ao longo do dia. Para a próxima semana, a previsão também é de temperaturas mais baixas na capital.