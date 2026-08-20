Inmet amplia avisos de vendaval e prevê rajadas de até 100 km/h em SP e RJ; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas, um amarelo e outro laranja, para vendaval em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro, que devem ter início às 12h da próxima sexta-feira, 21.

Segundo o alerta laranja, são esperados ventos de 60 a 100 km/h até o final de sexta. Nas regiões afetadas, há risco de queda de galhos de árvores, destelhamentos de casas, além de danos gerais em edificações e plantações.

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O Inmet recomenda que, no caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O alerta laranja para vendaval engloba as seguintes áreas:

Vale do Paraíba Paulista;

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Metropolitana do Rio de Janeiro;

Metropolitana de São Paulo;

Sul Fluminense;

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Baixadas;

Centro Fluminense;

Norte Fluminense.

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O Inmet também emitiu um alerta amarelo para vendaval nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e um trecho da Bahia, entre 12h e 23h59 também da próxima sexta-feira. Segundo o instituto, os ventos devem ficar entre 40 e 60 km/h.