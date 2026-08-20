Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Inmet amplia avisos de vendaval e prevê rajadas de até 100 km/h em SP e RJ; veja previsão

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas, um amarelo e outro laranja, para vendaval em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro, que devem ter início às 12h da próxima sexta-feira, 21.

Segundo o alerta laranja, são esperados ventos de 60 a 100 km/h até o final de sexta. Nas regiões afetadas, há risco de queda de galhos de árvores, destelhamentos de casas, além de danos gerais em edificações e plantações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Inmet recomenda que, no caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O alerta laranja para vendaval engloba as seguintes áreas:

Vale do Paraíba Paulista;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Metropolitana do Rio de Janeiro;

Metropolitana de São Paulo;

Sul Fluminense;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Baixadas;

Centro Fluminense;

Norte Fluminense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Inmet também emitiu um alerta amarelo para vendaval nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e um trecho da Bahia, entre 12h e 23h59 também da próxima sexta-feira. Segundo o instituto, os ventos devem ficar entre 40 e 60 km/h.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
avisos INMET Rio SP Vendaval
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV