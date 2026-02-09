Inmet alerta para chuvas intensas em todo o Brasil, com volumes de até 100 mm nesta segunda
Alertas de chuvas intensas foram emitidos para todas as regiões do Brasil nesta segunda-feira, 9, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em algumas áreas, o volume de precipitação pode chegar a 100 milímetros em 24 horas, além de ventos fortes. O aviso mais severo está em vigor desde a manhã de domingo e segue até o fim desta segunda, concentrando-se em parte do Sudeste.
O alerta de maior intensidade abrange o Rio de Janeiro, quase todo o Estado de São Paulo, o sul de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro, além de uma pequena faixa do sul de Goiás e do leste do Mato Grosso do Sul. Nessas regiões, o Inmet prevê chuvas volumosas acompanhadas de ventos que podem variar entre 60 km/h e 100 km/h, o que eleva o risco de transtornos como alagamentos, quedas de galhos e interrupções no fornecimento de energia.
Um segundo aviso, de menor intensidade, cobre áreas de todas as regiões do País. O alerta inclui o litoral de Santa Catarina e do Paraná, o Centro-Oeste, o Sudeste, quase todo o Norte - com exceção de Roraima - e os Estados do Piauí, Maranhão e Bahia, no Nordeste. Nesses locais, a estimativa é de até 60 milímetros de chuva ao longo do dia, com rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h.
Apesar da instabilidade, as temperaturas permanecem elevadas em grande parte do País. No Rio de Janeiro, a máxima prevista é de 30 °C. Belo Horizonte deve registrar até 25 °C, enquanto São Paulo pode chegar a 23 °C, com possibilidade de queda de granizo. Em Vitória (ES), os termômetros podem alcançar 32 °C. No Sul, Florianópolis (25 °C), Curitiba (26 °C) e Porto Alegre (30 °C) terão sol entre nuvens. No Nordeste, as maiores temperaturas são esperadas em Aracaju (33 °C), Maceió e Teresina (32 °C), todas com previsão de chuva.
No Norte, Manaus e Palmas devem registrar máximas de 32 °C, enquanto Boa Vista pode chegar a 36 °C. No Centro-Oeste, há previsão de pancadas de chuva em todas as capitais, com temperaturas de até 28 °C em Brasília e 33 °C em Campo Grande.
O Inmet orienta que a população evite enfrentar o mau tempo e fique atenta a sinais de risco, como alterações em encostas. Entre as recomendações estão desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia em caso de instabilidade, não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em situações de alagamento, a orientação é proteger os pertences em sacos plásticos e buscar informações junto à Defesa Civil (199) ou ao Corpo de Bombeiros (193).