O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo, 22, alerta laranja de tempestade, o segundo nível em uma escala de três, para 130 cidades do oeste e do sudoeste de São Paulo, entre elas Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, Assis e Ourinhos. O aviso também abrange áreas do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso do Sul, num total de 655 municípios, e vale das 8h20 até as 23h59 de hoje.

A previsão é de chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros no dia, ventos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.