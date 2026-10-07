Injeção letal falha no Tennessee e detenta sobrevive em caso inédito nos EUA

A norte-americana Christa Pike, de 50 anos, recuperou a consciência e voltou a falar seis dias após sobreviver a uma tentativa de execução por injeção letal no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. O procedimento foi realizado no dia 30 de setembro, ocasião em que a detenta recebeu duas doses de pentobarbital. Apesar de a substância ter sido administrada para provocar a sua morte, o medicamento não surtiu o efeito esperado. Ela permaneceu inconsciente e sob ventilação mecânica até apresentar reação. Mesmo acordada, Pike continua internada em estado grave, sob custódia, algemada e acorrentada à cama do hospital, com prognóstico incerto de recuperação.

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O caso é considerado sem precedentes por especialistas em direito e medicina legal, pois Pike é a primeira pessoa conhecida a sobreviver após a aplicação efetiva dos fármacos do protocolo de execução. Em episódios anteriores de falhas registrados no país, as tentativas foram interrompidas antes que as substâncias fatais fossem injetadas na corrente sanguínea. Durante a aplicação, a detenta sofreu severas queimaduras e bolhas nos braços, e a equipe médica que acompanha o caso alerta que os riscos à vida do organismo da paciente ainda não foram completamente superados.

Defesa suspeita de falha na aplicação de substância

A equipe de advogados que representa a condenada busca esclarecer as circunstâncias do procedimento na sala de execução. A principal hipótese trabalhada pela defesa e por especialistas médicos é de que tenha ocorrido uma falha no acesso intravenoso, fazendo com que o pentobarbital se acumulasse nos tecidos musculares em vez de atingir diretamente a circulação sanguínea. Diante dessa suspeita, os defensores solicitaram à Justiça a preservação de todas as evidências, incluindo os lotes dos medicamentos utilizados, as agulhas, os acessos e os relatórios oficiais do protocolo.

Governo do Tennessee suspende execuções e abre investigação

Diante do fracasso da injeção letal, o governador do Tennessee, Bill Lee, determinou a abertura de uma investigação independente para apurar o caso e suspendeu a única outra execução programada no estado para o ano de 2026. Por outro lado, o Departamento de Correção local sustenta que todo o protocolo previsto em lei foi seguido rigorosamente. Este foi o segundo problema grave registrado na aplicação da pena de morte no estado em poucos meses, após a execução de outro detento ter sido cancelada em maio devido à incapacidade dos técnicos em localizar uma veia adequada para a aplicação.

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Crime ocorreu na década de 1990

Christa Pike está no corredor da morte há cerca de três décadas pelo assassinato de Colleen Slemmer, de 19 anos, ocorrido em 1995, quando a autora tinha 18 anos. Caso a sentença tivesse sido concluída, ela seria a primeira mulher executada no Tennessee em mais de dois séculos. Diante das graves lesões sofridas e do caráter inédito da falha estatal, a defesa de Pike ingressou com um pedido na Justiça de Nashville para converter a pena de morte em prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.