Início da semana em SP tem chegada de frente fria

Moradores de São Paulo devem encontrar uma temperatura mais baixa no início desta semana na cidade. A causa, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, é a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista, que deve provocar nebulosidade e chuvas na capital a partir deste segunda-feira, 27, além de amenizar o calor.

O fim de semana foi marcado por baixa umidade e temperaturas elevadas na cidade, com máximas que superaram os 30°C. No Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital, milhares de fãs tiveram de driblar o calor para aproveitar shows de artistas nacionais e internacionais, como a cantora americana Billie Eilish, na edição deste ano do festival Lollapalooza.

Nesta segunda, a nebulosidade e as chuvas devem se alternar com períodos de tempo mais ameno no decorrer do dia, de acordo com o CGE. Os termômetros devem variar entre mínimas de 20°C e máximas que não devem superar os 25°C, patamar bem abaixo do que se viu no fim de semana. As instabilidades ganham força no período da tarde, com pancadas mais fortes de chuva.

A terça-feira, 28, ainda segundo o CGE, deve apresentar sol entre nuvens e temperaturas em gradual elevação no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno dos 19°C, enquanto as máximas podem chegar aos 28°C. No final do dia, a nebulosidade aumenta e há condições para novas chuvas, desta vez mais rápidas e isoladas.

De acordo com a Climatempo, com o afastamento da frente fria, a primeira do outono deste ano, as instabilidades perdem força já na quarta-feira, 29, mas esse ainda será um dia com muitas nuvens na cidade de São Paulo. As temperaturas voltam a subir de forma gradativa nos dias seguintes e, até a sexta-feira, 31, se aproximam novamente de 29°C.

Possibilidade de enxurradas no litoral

A noite deste domingo, 26, foi marcada por aumento de nebulosidade, tempo abafado e instabilidade na capital. Os termômetros das estações meteorológicas, ainda assim, apontaram valores elevados, com 25ºC e índices de umidade relativa acima dos 60%. Ao mesmo tempo, imagens do radar meteorológico mostraram áreas de instabilidade variando entre moderada e forte intensidade no Litoral Sul, Baixada Santista e em parte do Litoral Norte.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), classificou como alta a possibilidade de eventos de enxurrada na Baixada Santista e em São Sebastião, onde uma enxurrada deixou 65 mortos no início deste ano. A passagem da frente fria, segundo o órgão, poderá causar "acumulados significativos" na manhã desta segunda-feira.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja na noite deste domingo para chuvas intensas no Estado, especialmente nas regiões metropolitana de São Paulo, no Vale do Paraíba e no Litoral Sul. A previsão é de tempestades entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, e de ventos fortes, de 60 a 100 quilômetros por hora. O alerta tem validade até 10h desta segunda.