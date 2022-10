Influenciadoras gêmeas de 26 anos sofrem acidente e uma delas morre

Da Redação

O acidente foi registrado na madrugada desse domingo (23)

Um acidente de trânsito tirou a vida da influenciadora digital e modelo Lara Cleaver Afonso, de 26 anos, na madrugada de domingo (23). O carro em que a vítima estava, que era ocupado também pela irmã dela, Dara Cleaver Afonso, e pela prima Vitória Molina Leite da Silva, de 25, capotou na Rodovia Armando Salles Oliveira, próximo a Guaraci, São Paulo. Dara e Vitória foram socorridas e encaminhadas para hospitais.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a ocorrência. De acordo com a corporação, Lara dirigia um Ford Ecosport, quando teria perdido o controle da direção em uma curva. Na sequência, o veículo capotou. Por conta do impacto, a motorista foi ejetada do carro e sofreu diversas fraturas.

Ainda segundo a PRE, Lara chegou a ser socorrida e levada para o hospital HB Saúde, de Olímpia, mas, no local, teve uma parada cardiorrespiratória. Os profissionais de saúde tentaram reanimá-la, mas não obtiveram sucesso.

Já Dara, que ocupava o banco do passageiro, também ficou ferida. Ela foi socorrida e levada para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dela é estável.

A prima Vitória, que estava no banco traseiro, teve apenas escoriações. Ela passou por atendimento médico na Santa Casa de Olímpia e já teve alta.

Ainda segundo a ocorrência, as gêmeas e a prima voltavam de um rancho em Guaraci (SP) e seguiam para Olímpia (SP), onde moravam. As irmãs tinham um trabalho de fotos e vídeos em uma clínica de bronzeamento artificial no domingo (23).

O corpo de Lara foi enterrado na manhã desta segunda-feira (24) no cemitério São José, em Olímpia.

Com informações do UOL.

